مالك تشيلسي يُعلق على سياسة تغيير المدربين في البلوز

أكد رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فوز النادي اللندني بعدد كبير من الألقاب والبطولات يثبت أن سياسته في التعاقد مع المدربين كانت ناجحة.





وتناوب 12 مدربا على قيادة الجهاز الفني لتشيلسي منذ أن اشترى الملياردير الروسي النادي في 2003، كان آخرهم الألماني توماس توخيل الذي خلف فرانك لامبارد في يناير الماضي.





وخلال هذه الفترة توج تشيلسي بألقاب 16 بطولة كبرى منها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرتين والدوري الممتاز الإنجليزي خمس مرات.





وقال أبراموفيتش لمجلة فوربس في مقال نشرته يوم الجمعة: أعتقد أن جوائز البطولات تتحدث عن نفسها وعن انجازاتنا وهدفي هو الاستمرار في حصد الجوائز والبناء من أجل المستقبل.





وأضاف: تشيلسي صاحب تاريخ ثري وأشعر أنني محظوظ للغاية بلعب دور في تحقيق هذا. النادي كان موجودا قبلي وسيستمر من بعدي. لكن وظيفتي هي العمل على تحقيق النجاح في الحاضر والمستقبل.





وأردف رجل الأعمال الروسي قائلا: أعتقد أننا نضع مصلحتنا على رأس الأوليات عندما نتخذ القرارات، وكل من ينضم إلينا يعرف أهدافنا في الملعب وخارجه.





وحاليا يحتل تشيلسي المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة من 29 مباراة وسيلتقي مع ضيفه شيفيلد يونايتد في دور الثمانية بكأس الاتحاد الانجليزي غدا الأحد.



