Advertisements

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

السبت 20/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل واحد من نجوم القلعة الحمراء عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر موسيماني على رحيل محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن صفوف الفريق، نظرًا لعدم اقتناع المدرب بامكانياته الفنية، حيث لم بشارك وحيد الأهلي في مناسبات كثيرة في ظل تواجد علي معلول من ثم أيمن أشرف.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني على ملعب الأخير، مساء يوم 2-4-2021 المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مواجهة الجولة الأولى بين الأهلي والمريخ السوداني على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بفوز المارد الأحمر بثلاثية أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سيمبا التنزاني صدارة المجموعة، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا المريخ السوادني في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني محمود وحيد دوري ابطال افريقيا الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ يوم

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة بشأن بقاء ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 16 ساعة

11 رسالة جديدة من وزيرة الصحة عن لقاحات كورونا.. اعرفها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أسباب غياب سيرجيو راموس عن مواجهة سيلتا فيجو

منذ 42 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 18 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. نجم الأهلي السابق يغلق الباب أمام بيراميدز ويفضل الاحتراف

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

قلق في الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني.. تعرف على التفاصيل

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

تعرف على الموعد النهائي لمباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

موسيماني يستقر على الدفع بورقته الرابحة أمام سيمبا

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي برسالة شديدة اللهجة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

عاجل.. أسباب غياب سيرجيو راموس عن مواجهة سيلتا فيجو

04:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

10:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار