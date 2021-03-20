عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي





واستقر موسيماني على رحيل محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن صفوف الفريق، نظرًا لعدم اقتناع المدرب بامكانياته الفنية، حيث لم بشارك وحيد الأهلي في مناسبات كثيرة في ظل تواجد علي معلول من ثم أيمن أشرف.





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني على ملعب الأخير، مساء يوم 2-4-2021 المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مواجهة الجولة الأولى بين الأهلي والمريخ السوداني على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بفوز المارد الأحمر بثلاثية أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سيمبا التنزاني صدارة المجموعة، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا المريخ السوادني في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.



قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل واحد من نجوم القلعة الحمراء عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.