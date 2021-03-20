صلاح يقود التشكيلة المثالية للأفارقة في الدوريات الخمس الكبرى

كشفت شبكة "جلوب سوكر" العالمية عن التشكيلة المثالية بالنسبة للاعبين الأفارقة في بطولة الدوريات الخمس الكبرى.





وشهدت التشكيلة تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رفقة 7 لاعبين آخرين، في حين لم يتم حسم 3 لاعبين حيث مازال العمل قائما للتصويت من جانبهم.





وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:





في حراسة المرمى: السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي





وجاءت بقية التشكيلة على النحو التالي:





المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسى





السنغالي ساديو مانى، مهاجم ليفربول





السنغالي كوليبالى، مدافع نابولى الإيطالى





المغربي أشرف حكيمى، لاعب إنتر الإيطالي





الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم أرسنال الإنجليزي.





المصري محمد صلاح جناح ليفربول



