موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الأهلي لخوض اختبار مثير أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والتي تعد حاسمة من أجل التأهل لدور الثمانية.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزاني متصدر المسابقة.





وفاز الأهلي على المريخ السوداني في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، تناوب على تسجيلها كل من محمد مجدي قفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا.





موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني





ويلتقي الأهلي مع نظيره المريخ السوداني يوم السبت الموافق 3 أبريل المقبل، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.







