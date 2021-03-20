محمد رمضان على سيارة باهظة الثمن في أحدث ظهور له

شارك الفنان محمد رمضان صورة من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر "رمضان" على أحد العربيات الباهظة الثمن وآثار الجدل من خلالها وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجمهور.





ويشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني من خلال مسلسله "موسى" مع عدد من الفنانين منهم: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة