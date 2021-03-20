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خاص| ننشر خريطة المساجد الكبرى التي ستؤدي صلاة التراويح في رمضان

السبت 20/مارس/2021 - 04:34 م
جانب من تعقيم المساجد
جانب من تعقيم المساجد
محمود الجلاد
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وضعت وزارة الأوقاف، مجموعة من الصوابط لتأدية صلاة التراويح طوال شهر رمضان، في ظل انتشار فيروس كورونا، وتعود المساجد في رمضان المقبل للعمل، بعد غلقها خلال الشهر المبارك العام الماضي، ومن الضوابط التي وضعتها الوزارة ضرورة إحضار المصلي الشخصي وارتداء الكمامة قبل دخول المسجد.

وقال مصدر بالأوقاف في تصريحات لـ"الفجر"، إن المساجد التي سيتم تأدية صلاة التراويح فيها: مساجد آل البيت، مسجد الحسين، ومسجد السيدة زينب، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة عائشة، والسلطان حسن - الإمام الشافعي - الإمام الليثى - المسبح - الغوري-رقية بنت الرسول - سكينة بالإضافة إلى مسجد النور بالعباسية، ومسجد الفتح برمسيس.

وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات أن من سيؤم المصلين إمام معتمد من الأوقاف وسيكون مسؤول مسؤولية مباشرة مع العمال على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه حال عدم الالتزام سيتم غلق المسجد ومنع الصلاة فيه، وإحالة إمام المسجد للتحقيق.

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

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