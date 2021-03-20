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بعد افتتاحه.. معلومات عن المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بجنوب سيناء

السبت 20/مارس/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا للاستثمار، من خلال الحرص على توفير جميع التسهيلات الممكنة للمستثمرين، وهو ما ينعكس إيجابا على عجلة التنمية، ويحقق التنمية الاقتصادية، كما يساهم في حل مشكلات مثل مشكلة البطالة، حين توفر تلك الاستثمارات التي تقام على أرض مصر وفي مختلف المحافظات، فرص عمل حقيقية للشباب.

وفي هذا الإطار، افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور قيادات المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بجنوب سيناء:

- وقع الاختيار على مدينة شرم الشيخ لإقامة المركز.

- افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ يأتي ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإنشاء وتطوير مراكز خدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر.

- يعد المركز الذي تم افتتاحه أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء.

يتبع المركز الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- يعتبر المركز محركا لعجلة التنمية والاستثمار بمحافظة جنوب سيناء، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

- يساهم المركز في توفير فرص عمل للشباب.

- يساهم المركز في تيسير أعمال المستثمرين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، بما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة المناخ الجاذب للإستثمارات.

- يقدم المركز خدماته لأكثر من 1300 شركة بمحافظة جنوب سيناء، تعمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاستثمارية، وبذلك تكتمل عوامل البيئة الاستثمارية الجاذبة بالمحافظة.

- سيحظى المستثمر بأيسر الإجراءات لتأسيس وتشغيل الشركات، وفق أعلى معايير الجودة، والتي تلتزم بها مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة للمحافظة واستغلال ما تتمتع به من ثروات طبيعية وموارد ضخمة.

- سيقدم المركز جميع خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها.

- سيعتمد المركز محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية وعقود التعديل، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، وأعمال التصفية، وغيرها من الخدمات المتصلة بالشركات.

- من المقرر أن يتواجد ممثلون عن الجهات الخارجية المرتبط عملها بنشاط الشركات، فى المركز، ومنها السجل التجاري، والضرائب العامة، وضرائب القيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، والشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على كل التصاريح والتراخيص في مكان واحد وفي أسرع وقت ممكن.

- ينضم مركز شرم الشيخ إلى 10 مراكز مراكز خدمات أخرى قائمة تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في كل من القاهرة (المركز الرئيسي)، ومدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة، وبورسعيد، والمنيا وتضم ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة منها 27 وزارة.
بعد افتتاحه.. معلومات عن المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بجنوب سيناء
بعد افتتاحه.. معلومات عن المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بجنوب سيناء
بعد افتتاحه.. معلومات عن المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بجنوب سيناء
بعد افتتاحه.. معلومات عن المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بجنوب سيناء
بعد افتتاحه.. معلومات عن المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بجنوب سيناء
بعد افتتاحه.. معلومات عن المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بجنوب سيناء
بعد افتتاحه.. معلومات عن المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بجنوب سيناء
بعد افتتاحه.. معلومات عن المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بجنوب سيناء

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مراكز خدمة المستثمرين شرم الشيخ جنوب سيناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بجنوب سيناء

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