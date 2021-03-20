ارتفاع حجم التجارة الخارجية لـ"تيانجين" الصينية إلى اعلي مستوي من 2015

شهدت بلدية تيانجين بشمالي الصين ارتفاع حجم تجارتها الخارجية بين يناير وفبراير إلى أعلى مستوى منذ عام 2015، وفق ما ذكرت الجمارك المحلية.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات والصادرات 120.33 مليار يوان (حوالي 18.47 مليار دولار أمريكي) خلال أول شهرين من العام، وهو أعلى مستوى خلال الأعوام الستة الأخيرة ويمثل ارتفاعا بنسبة 21.1 بالمئة على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات أصدرتها جمارك تيانجين.

وارتفعت الصادرات إلى 52.05 مليار يوان، مسجلة زيادة بنسبة 45.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الواردات 68.28 مليار يوان، بارتفاع 7.3 بالمئة.

وشهد حجم تجارة المدينة مع شركائها التجاريين الرئيسيين الممثلين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، شهد نموا بنسبة 23.4 بالمئة و 65 بالمئة و 15 بالمئة على الترتيب خلال أول شهرين من عام 2021، بينما سجل حجم تجارتها مع دول مبادرة الحزام والطريق زيادة بمعدل 10.7 بالمئة.