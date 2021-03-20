أنغام تطرح أغنية "ودوني عند أمي" عبر يوتيوب

طرحت النجمة أنغام، منذ قليل أغنية جديدة على هامش الاحتفالات بعيد الأم تحمل عنوان"ودوني عند أمي" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات"يوتيوب".



في سياق آخر كشفت الفنانة أنغام، عن كواليس طرح أغنيتها الأخيرة "هو نفس الشوق"،مشيرة في البداية أن الأغنية كانت معدة للطرح ولكنها تأخرت لأسباب فنية.









وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر،: " أغنية هو نفس الشوق جاهزة بقالها سنتين وجه الوقت اللى بقول فيه إنها تنزل".









وأضافت: "أنا لقيتها مناسبة لحالتنا فى الوقت الحالي وفرصة كمان علشان اعمل تكريم للفنانين اللى افتقدناهم بسبب كورونا".





