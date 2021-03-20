حملة نظافة مكبرة تزيل 53 طن مخلفات من شوارع فرشوط





شنت الأجهزة التنفيذية بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة والتراكمات وتمهيد الطرق، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والارتقاء والنهوض بخدمات المركز للنظافة وتجميل بنطاق الوحدات المحلية.



وقام صباح اليوم حافظ محمود، رئيس المركز، وسيد تمساح نائب رئيس المركز، بالاشتراك مع عمال ومشرفين ومعدات لجميع الوحدات، برفع مخلفات قمامة وتمهيد الطرق بالجليدر الخاص برئاسة المركز، ونظافة ورفع القمامة والتراكمات من على جانبى الطرق الرئيسية ونظافة ورش مدخل المدينة، بالإضافة إلى أعمال الرش على الطرق وفى الشوارع الداخلية للمدينة ورى الأشجار والمزروعات التابعة لقسم البساتين برئاسة المركز ونظافة ورفع القمامة والتراكمات من على جوانب المصارف.



وأسفرت الحملة التي تم تنظيمها بشارع بورسعيد وعزبة شاكر والطريق المار بقرية الدهسة المؤدى إلى الصحراوى الغربى، برفع 53 طن قمامة وتم القاء القمامة فى المقلب العمومي، وتم التنبيه المشدد على المواطنين التى تقع منازلهم بجوار الترع بعدم تلقاء المخلفات بالترع والقائها فى الحاويات أو الأماكن المخصصة لذلك.