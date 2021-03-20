زينة تحتفل بعيد الأم عبر "انستجرام"



نشرت الفنانة زينة، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو مجمع صور مع اخواتها وامها.





وتحتفل "زينة" بالفيديو الذى يحمل ذكرياتها مع اسرتها و"علقت قائلة: باسم ينتهى باسم يا وخدة دم من دمى وشبهى لما تبتسمى ابويا الله يرحمه يا واخدة من سنينى وسنين يا واخدة من حياتى حياة.



وتابع زينة تقول، امى ربنا يديها العمر والصحة وبعوضها بكل الخير والفرحة عن السقا والتعب والحزن اللى شافته فى حياتها علشانا بحبك ياماما فى حياتى فى اولا امى ثم أمر ثم أمى ثم اختى نسرين وياسمين وخالتى الأستاذة فاطمة وماريا احلى امهات فى حياتى كل سنه وكل ام بخير وربنا يرحم جميع الأمهات اللى مش معانا ويصبر أبناءهم".





وتشارك زينة فى مسلسل "زى البيت الوقف" في إطار درمي اجتماعي تدور أحداث المسلسل، حول العلاقات الأسرية والزوجية، وذلك حيث تنشأ خلافات بين زوجين، تؤدي إلى ترك الزوج المنزل ورفضه لفكرة الطلاق.



زي البيت الوقف" في أحد الاستديوهات بالقاهرة للحاق بالموسم الدرامي في رمضان المقبل 2021، كما تستعد للسفر إلى أحد المدن الساحلية لتصوير بعض المشاهد هناك خلال الفترة المقبلة.



