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تفاصيل عقد ألابا مع ريال مدريد

السبت 20/مارس/2021 - 04:59 م
الابا
الابا
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده مع البافاري في نهاية الموسم الحالي أصبح قريبا من الإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة  ABCالإسبانية بأن وكيل أعمال ألابا ووالده سيحصلان على 20 مليون يورو كمكافآة توقيع  مقابل الإنضمام إلى الملكي مجاناً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ألابا سيوقع على عقد تبلغ مدته 4 مواسم وراتب يبلغ قدره  10 ملايين يورو سنوياً علماً بأن النجم النمساوي لديه إتفاق شفهي مع مسئولي الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العديد من الأندية أوروبية ترغب في التعاقد مع ألابا البالغ من العمر 28 عاماً على رأسها برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

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ريال مدريد رياضة الابا اخبار الرياضة

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