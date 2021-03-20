Advertisements

وزير التنمية المحلية يكرم السكرتير العام المساعد للدقهلية ضمن قيادات نسائية محلية

السبت 20/مارس/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements

كرم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خلال الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة يوم المرأة المصرية، السيدة منال الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية وذلك ضمن تكريمه العديد من القيادات النسائية العاملة في مجال التنمية المحلية بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي تم الاحتفال به في 16 مارس الجاري، وذلك تواكبًا مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي الذي احتفل به العالم في 8 مارس، بالإضافة الى ذكري عيد الام في يوم 21 مارس..

وفي ذات السياق قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التهنئة للسكرتير العام المساعد بمحافظة الدقهلية على جهودها المتميزة والمتواصلة فى العمل التنفيذى والتي كان لها الأثر البالغ فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قدم المحافظ التهنئة للمرأة المصرية وخاصة المرأة فى الدقهلية التى تضرب اروع الامثلة فى العطاء والتفاني من اجل رفعة شأن الوطن وتحقيق الرقى والتقدم للمجتمع بمحافظة الدقهلية.
وزير التنمية المحلية يكرم السكرتير العام المساعد للدقهلية ضمن قيادات نسائية محلية
وزير التنمية المحلية يكرم السكرتير العام المساعد للدقهلية ضمن قيادات نسائية محلية
وزير التنمية المحلية يكرم السكرتير العام المساعد للدقهلية ضمن قيادات نسائية محلية
وزير التنمية المحلية يكرم السكرتير العام المساعد للدقهلية ضمن قيادات نسائية محلية

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أسباب غياب سيرجيو راموس عن مواجهة سيلتا فيجو

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 17 ساعة

11 رسالة جديدة من وزيرة الصحة عن لقاحات كورونا.. اعرفها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

خاص.. نجم الأهلي السابق يغلق الباب أمام بيراميدز ويفضل الاحتراف

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. أسباب غياب سيرجيو راموس عن مواجهة سيلتا فيجو

04:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار