وزير التنمية المحلية يكرم السكرتير العام المساعد للدقهلية ضمن قيادات نسائية محلية



كرم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خلال الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة يوم المرأة المصرية، السيدة منال الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية وذلك ضمن تكريمه العديد من القيادات النسائية العاملة في مجال التنمية المحلية بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي تم الاحتفال به في 16 مارس الجاري، وذلك تواكبًا مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي الذي احتفل به العالم في 8 مارس، بالإضافة الى ذكري عيد الام في يوم 21 مارس..



وفي ذات السياق قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التهنئة للسكرتير العام المساعد بمحافظة الدقهلية على جهودها المتميزة والمتواصلة فى العمل التنفيذى والتي كان لها الأثر البالغ فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما قدم المحافظ التهنئة للمرأة المصرية وخاصة المرأة فى الدقهلية التى تضرب اروع الامثلة فى العطاء والتفاني من اجل رفعة شأن الوطن وتحقيق الرقى والتقدم للمجتمع بمحافظة الدقهلية.