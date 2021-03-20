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هند صبري ضيف برنامج "يوم ليك" على شاشة "الحياة" غدًا

السبت 20/مارس/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تحل الفنانة هند صبري ضيفا على برنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري، على قناة "الحياة"، غدا الأحد، في تمام الـ11 مساءً.

وتتحدث هند، خلال الحلقة، عن مشوارها الفني وأهم المحطات التي حققت من خلالها نجاحا كبيرا وشهرتها الواسعة، كما تكشف أيضا عن أعمالها القادمة وحياتها العائلية.

على جانب آخر، تواصل هند صبري تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "هجمة مرتدة" أمام النجم أحمد عز، والمقرر أن يشارك في سباق دراما رمضان المقبل، والمسلسل من بطولة أحمد عز، نضال الشافعي، ندى موسى، هشام سليم، صلاح عبدالله، أحمد حلاوة، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

كما تواصل هند صبري تصوير مسلسل "البحث عن علا"، وهو الجزء الثاني من مسلسل «عايزة اتجوز»، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي، كما يشهد المسلسل ظهورا خاصا لعدد من النجوم كضيوف شرف.

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