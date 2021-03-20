عيد ميلاد جماعي داخل كواليس مسلسل "تفتيش".. (صور)



احتفل، أمس، فريق عمل مسلسل الإثارة الجديد "تفتيش" بأعياد ميلاد: الفنان إبراهيم أشرف طلبة، ومدير التصوير يوسف سماحة والاستايلست جينا مقبل والماكيير تامر تيتو، والذين تزامن ميلادهم مع بعض في يوم واحد خلال حفل جماعي بموقع تصوير شركة التأمين التي تدور أحداث المسلسل داخلها.



وحضر الحفل للتهنئة كلا من المنتجين: محمد مراد وخالد الزيات، والمنتج الفني شريف البصيلي، والمؤلفة ميرنا الفقي والمخرج تامر سامي عزيز وبعض أبطال المسلسل، ومنهم: إيمان رفاعي، مينا رفيلة، مي سالم، حسن عبدالله.



وصرح المنتج محمد مراد: بأنه وضع ثقته في مجموعة من الوجوه الجديدة، لينافس بها خلال موسم رمضان المقبل، وأنه على يقين بنجاح التجربة سواء على مستوى التمثيل أو التأليف أو الإخراج، بالإضافة إلى تقنيات الصوت والصورة المستخدمة، لاسيما الجرافيك والذي يعتمد عليه المسلسل بشكل كبير.



وأضاف مراد: "نحن بدأنا بالفعل أعمال تلوين الحلقات الأولى التي تم تصويرها من المسلسل على جهاز دافنشي بمعرفة مصحح الألوان العالمي أحمد كمال".



من جانبه، عبر المنتج خالد الزيات عن سعادته بخوض تجربة الإنتاج التليفزيوني هذا العام بفكرة جديدة على المشاهد العربي، تقدم بشكل مركز خلال حلقات منفصلة متصلة عبر نص ساعة من الاحداث المصاغة بحرفية عالية، متمنيا نجاح المسلسل، وأن يكون الحصان الأسود للدراما هذا العام.



جدير بالذكر أن "فتيش" هو مسلسل تشويقي تدور أحداثه حول الاشتباه بأحد فروع شركة تأمين عالمية وتواطئ البعض في تقسيم قيمة التعويضات المدفوعة للعملاء، ونتيجة لذلك تقوم إدارة الشركة الأم بندب مفتش للتحقيق في هذه الوقائع، المسلسل بطولة: هبة الأباصيري، آسر البدراوي، محسن صبري، مهرة مدحت، رضوى البروكي، مي عرفة، أيمن صلاح، أحمد توفيق، محمد عادل، عمر الجمال، أمير أبوزيد، جهاد عصام، وجرافيك تامر مراد، من إنتاج مشترك بين: شركة فيردي، وشركة ماي برودكشن.

