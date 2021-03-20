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محافظ قنا: 5.6 ملايين جنيه للمشروعات الصغير توفر 1120 فرصة عمل

السبت 20/مارس/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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سلمَ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 4 عقود تمويلية، بقيمة 5.6 ملايين جنيه لجمعيات " تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط، تنمية البيئة والأسرة بقنا، جنوب الوادى بالوقف، تنمية المجتمع بأولاد نجم بهجورة " في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قري الريف المصرى، وذلك بحضور محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بقنا.

أوضح الداودي أنه تم تسليم العقود للجمعيات الأربع، لإعادة إقراضها للفئات المستهدفة الراغبة في إقامة مشروعاتها الخاصة وهى "المرأة المعيلة، شباب الخريجين من الجنسين، ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم، أصحاب الحرف والمهارات اليدوية، محدودي الدخل"، بمتوسط تمويل يصل إلى 10 الآف جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر توفير 1120 فرصة عمل من خلال هذا التمويل مشددا على ضرورة تشكيل لجان لمتابعة هذه المشروعات والتحقق من ممارستها للأنشطة الإنتاجية لضمان تحقيق التنمية المستدامة

وفي سياق متصل أفاد محمود العمارى، أن جهاز تنمية المشروعات يساهم في التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشة للأسر الأكثر احتياجا من خلال دعم أنشطة التمويل متناهى الصغر في المجالات الزراعية والإنتاجية والحرفية والتجارية عن طريق تقديم خدمات التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونها شريكا أساسيا في مجال التمويل متناهى الصغر ولقدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يذكر أن محافظة قنا اتخذت خطوات جادة نحو تنفيذ المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى الذي أطلقه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من خلال استهداف 5 مراكز هى " أبوتشت، وفرشوط، ودشنا، والوقف، وقوص " بإجمالى استثمارات تصل الى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.3 مليون مواطن قنائي.

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