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شركة"روتانا" تعلن عن ألبوم المطربة المصرية فريدة

السبت 20/مارس/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد كلا من شركه رزام وروتانا للصوتيات والمرئيات لطرح أول ألبوم غنائي للمطربة الصاعدة فريدة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات صورة جديدة للمطربة فريدة، وعلقت عليها قائلة،:"قريبا في2021
ألبوم للفنانه فريده، ٩ أعمال فنيه تجمع أبرز شعراء وملحنين وموزعين الوطن العربي بالتعاون مع شركة رزام

كما نشرت مؤخرا شركة "رزام ميديا" والمنتجة للألبوم تغريدة عبر موقع"تويتر" قائلة بها: " ألبوم النجمة فريدة قريبًا انتاج ورعاية شركة رزام وبالتعاون مع شركة روتانا.. انتظرونا".

و يتعاون في الألبوم عدد من كبار صناع الأغنية المصرية والعربية أبرزهم أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، تامر حسين، عمرو مصطفى، نادر عبد الله، بهاء الدين محمد
ويشرف عليه المنتج حماده اسماعيل

يضم الألبوم ٩ أغاني وهم:

_" الناس تتعلم" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى

_ "بحبني" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رحيم.

_"الأمل البعيد" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد.

_" وردة" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان خالد عز.

_"روح الله لايسيئك" من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور.

_"هتتحل" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي.

_" بنات جيلي" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان رامي جمال.

_"نص طريق" من كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي.

_"الكل قالك" من كلمات محمد عبيه، وألحان أحمد المالكي.

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