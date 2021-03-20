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نجاة صبري فواز من حادث سير بسبب "سيارة نقل" (صورة)

السبت 20/مارس/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلن الفنان صبري فواز أنه كاد يتعرض لحادثة سير بشعة، بسبب سيارة، وحرص متابعوه على تمني السلامة له.

وكتب صبري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عربية نص نقل حاطة صورة لشيخ مشهور.. داخلة عكس في وشنا.. ولولا ستر ربنا كانت هتبقى حادثة صعبة”.

ويُشارك الفنان صبري فواز في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، ويُجسد خلال الأحداث دور رجل يُدعى "شهاب الشهاوي"، ويمتلك مجموعة محلات للعطور.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، منذر رياحنة، هبة مجدىي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

والجدير بالذكر أن صبري فواز يشارك حاليًا في فيلم "أهل الكهف"، وهو بطولة محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، خالد النبوي، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، أحمد الشربيني.
نجاة صبري فواز من حادث سير بسبب "سيارة نقل" (صورة)
نجاة صبري فواز من حادث سير بسبب "سيارة نقل" (صورة)

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