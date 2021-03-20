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نشرة حوادث "الفجر": هشم رأسها بحجر.. سائق يقتل مدرسة بطريقة بشعة في حدائق أكتوبر

السبت 20/مارس/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن معتز مطر ومحمد ناصر إلى 10 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، رقم 5339 لسنة 74ق، لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية وهم: معتز مطر، ومحمد ناصرن وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبدالغني واسمه في الباسبور التركي أيمن أهمت، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان، لجلسة 10 ابريل المقبل.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هشم رأسها بحجر".. سائق يقتل مدرسة بطريقة بشعة في حدائق أكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة مدرسة 37 عاما، بالشقة سكنها بدائرة القسم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

20 مايو.. المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ"اقتحام قسم العرب" 

قررت اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب".. لجلسة 20 مايو المقبل للمرافعة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الداخلية تسقط عصابات الاتجار بالمخدرات في عدد من المحافظات
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا







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