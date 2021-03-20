قافلة واعظات الأوقاف بجنوب سيناء في زيارة لمعرض ديارنا للأسر المنتجة



انطلقت قافلة واعظات الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادي فيران وغيرها، قصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني، وتضم القافلة عشر واعظات.



وانطلقت قافلة واعظات الأوقاف بزيارة لمعرض ديارنا للأسر المنتجة بمدينة شرم الشيخ الذي تقيمه محافظة جنوب سيناء للتعرف على الثقافة العريقة لأبناء محافظة جنوب سيناء، هذا وتواصل واعظات الأوقاف دروسهن بالمحافظة>



حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون تحت عنوان:” الحلال بيّن والحرام بيّن “مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



ويهدف موضوع الخطبة إلى التأكيد على معنيين الأول ضرورة تحري الحلال والتحذير من مغبة الحرام، الآخر: هو قضية التحليل والتحريم بين العلماء والجهلاء.



وفي هذا الصدد أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن العلماء طريقهم السعة والتيسير على الناس من باب أن الأصل في الأشياء الحِلُّ والإباحة، والتحريم لا يثبت إلا بدليل، في حين أن الجهلاء يجعلون من التحريم أصلًا ثابتًا لديهم، وكأن الحِلَّ هو الذي يحتاج إلى دليل، فيضيقون على الناس سبل حياتهم.

