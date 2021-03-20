أول رد من وليد منصور على أنباء ارتباطه بروبي



رد المنتج وليد منصور على ما تم تداوله مؤخرا حول وجود علاقة عاطفية بينه وبين روبي، وانتشار مجموعة من الصور لهما، جعلت البعض يظن بارتباطهما.



وكتب وليد منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقال: “بجد ناس وصل بيها المرض تعمل حاجات غريبة، وتركب صور، علشان في الآخر تقول سبق، للأسف أنا بضحك جدا من الناس دي، علشان الدماغ المريضة وصلت لكدة، وفي الآخر برضه ربنا موجود وهيبان، وعلى العموم استمر يا فنان، بس أنا أكبر من إني أرد، خاصة لما يكون كلام غلط متفبرك ربنا يهدي ويشفي”.



وكانت الفنانة روبي وقعت على تقديم فوازير رمضان، عقب العديد من الترتيبات، والتي أسفرت عن تعاقد عمرو كمال رئيس شركة "سينرجي كونتينت" رسميًا مع المنتج وليد منصور رئيس مجلس إدارة شركة "تالنت ميديا برودكش" لإنتاج وتنفيذ عمل استعراضي ضخم لحلقات "فوازير روبي".



