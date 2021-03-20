موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا





يرحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة مولودية الجزائر بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 3 أبريل على ملعب 5 يوليو في الجزائر.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، برصيد نقطتين من أربع مباريات خلف الترجي المتصدر برصيد 10 نقاط والمولودية الثاني برصيد ثماني نقاط.





ويمتلك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فرصة واحدة فقط للتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على كل من مولودية الجزائر، وتونجيث السنغالي مع هزيمة الفريق الجزائري في آخر مبارياته أمام الترجي التونسي في تونس.



