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البورصة المصرية تواصل التراجعات وتتكبد خسائر 21 مليار جنيه في أسبوع

السبت 20/مارس/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
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 حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي خسائر قوية بلغت نحو 21.8 مليار جنيه في راسمالها السوقي.



وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 3.05% ليبلغ مستوى 10918 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 6.07% مسجلاً 2078 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 5.46% لينهي التعاملات عند مستوى 3047 نقطة.
وانخفض  إجمالي قيم التداول ليبلغ نحو 13.6 مليار جنيه من خلال تداول 3.2  مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية

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