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نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

السبت 20/مارس/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنانة نوال الزغبي في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت "الزغبي" في الصورة بإطلالة أنيقة وميك أب هادئ وشهر منسدل على كتفها وكتبت تعليقا قائله: "وداعا الشتاء... مرحبا الربيع "

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية " عقلي وقف" الذي حقق 5 ملايين مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

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