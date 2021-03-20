ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

حسم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، قراره بشأن وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وفضل المهاجم الشاب الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة، بعدما حظي باهتمام عدد كبير من أندية أوروبا، التي تسعى لضمه بعد تألقه اللافت، وهو ما سيجعل الملكي يتحرك لضمه.





وأشارت تقارير صحفية إسبانية أنه من المحتمل أن ينضم هالاند إلى ريال مدريد تاركًا بروسيا دورتموند، في انتقالات الصيف المقبل، مؤكدة أنه يرغب في التواجد بجانب مودريتش وكروس في النادي الملكي، حيث يرر أنهما ثنائي ذهبي، وسيساعدوه بشكل كبير.





يشار إلى أن هالاند صاحب الـ20 عامًا، تقدر قيمته السوقية حاليًا بـ110 ملايين يورو، ومن المتوقع أن تحسم صفقة انتقاله إلى ريال مدريد، بـ 120 مليون يورو، من بينها عمولة وكيله مينو رايولا ووالده، حسب ما ذكرت التقارير.



