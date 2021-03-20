خالد الجندي: "التحريم" آلة معرقلة لتجديد الخطاب الديني

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه في تجديد الخطاب الديني نواجه مرحلة تسمى آلة التحريم.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن آلة التحريم اشتعلت عند الناس بانتقال الفقه البدوي أو الفقه الصحراوي إلى الرؤوس، وأصبح الجميع يميل للتحريم بسبب أو بدون سبب.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن كل شيء أصبح عند بعض المنتسبين للتيارات الإسلامية حرامًا، وأصبح الحديث عن الشيء بانه مُباح أو حلال تهمة، ومن يُريد أن يتهم في عرضه أو دينه أو عقيدته أو في انتمائه يتحدث عن أن شيء ما حلال رغم أنه يتحدث بالدليل من القرآن والسنة.

