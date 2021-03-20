أحمد حجازي يغيب عن الكلاسيكو السعودي بين اتحاد جدة والهلال









تأكد غياب الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن الكلاسيكو السعودي، أمام الهلال، في الدوري.





حجازي تعرض للطرد في مباراة فريقه التي تقام اليوم أمام الرائد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.





ويستعد فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، لمواجهة الهلال في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، يوم التاسع من شهر أبريل المقبل.





أحمد حجازي يستعد للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استعدادا لملاقاة منتخبي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، يومي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.





جدير بالذكر أن أحمد حجازي كان شارك في كلاسيكو الدور الأول من الدوري السعودي أمام الهلال والذي أنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف.





وسيعود أحمد حجازي على مواجهة الفريق أمام الباطن في الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، يوم السادس عشر من شهر أبريل المقبل.





وخاض أحمد حجازي رفقة فريق اتحاد جدة في الدوري السعودي وكأس الملك، 23 مباراة حتى الآن، وسجل هدفين، وحصل على 4 كروت صفراء وكارت أحمر وحيد.



