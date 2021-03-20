34 سيدة.. تعرف على قائمة الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021

قصة كفاح في كل بيت من بيوت مصر، بطلتها هي الأم، التي تعد حجر الأساس في تكوين الأسرة، منهن العاملات وغير العاملات، تختلف قصة كل منهن، لكن في النهاية لا خلاف على كفاحهن جميعا، وسعيهن على تربية أبنائهن، حتى خرجن إلى المجتمع رموزا تفوق بعضهم في دراسته، ونبغ آخرون في مجال عملهم.



ومما لا شك فيه أن البيوت المصرية مليئة بالكثير من قصص الكفاح، التي تسرد الدلائل القوية على عظم الأم ومكانتها، التي جزمت بها جميع الأديان السماوية.



وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم، التى تقام في يوم 21 مارس من كل عام، يتم الإعلان عن بعض قصص الكفاح، التي تذخر بها البيوت المصرية، حين تعلن القائمة النهائية للأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية.



وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" القائمة الكاملة بأسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2021:





الفائزات على مستوى الجمهورية



- فازت فاطمة سيد أحمد السيد هريش، من محافظة الإسماعيلية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.



- فازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام، من محافظة كفر الشيخ، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.



- فازت فوزية حامد محمد حامد حسن، من محافظة القليوبية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.





الأمهات المثاليات في المحافظات:



- فازت فاتن طاهر السيد الشناوي، بالمركز الأول على مستوى محافظة بنى سويف.



- فازت وفاء محمد عبد الله على، بالمركز الأول على مستوى محافظة المنوفية.



- فازت سمية عمر على دبل، بالمركز الأول على مستوى محافظة الشرقية.



- فازت أحلام فتحي عبد اللطيف طلب، بالمركز الأول على مستوى محافظة سوهاج.



- فازت سهير السيد إبراهيم زيدان، بالمركز الأول على مستوى محافظة مطروح.



- فازت هدى عبد الرحمن محمد على عاصي، بالمركز الأول على مستوى محافظة جنوب سيناء.



- فازت فينار سليمان محمود جمعة، بالمركز الأول على مستوى محافظة شمال سيناء.



- فازت عايدة محمد إبراهيم خليل، بالمركز الأول على مستوى محافظة القاهرة.



- فازت هناء فوزي شحات صهيون، بالمركز الأول على مستوى محافظة الأقصر.



- فازت سميرة حسن عبده الدمك، بالمركز الأول على مستوى محافظة بورسعيد.



- فازت ناهد سمير أحمد محمود، بالمركز الأول على مستوى محافظة السويس.



- فازت صباحة أنور شنودة الجندي، بالمركز الأول على مستوى محافظة الإسكندرية.



- فازت صبحية حسن المرسى الحبال، بالمركز الأول على مستوى محافظة الغربية.



- فازت نجاح عبد المجيد جلال محمد، بالمركز الأول على مستوى محافظة المنيا.



- فازت نادية حمودة حمودة العلمي، بالمركز الأول على مستوى محافظة دمياط،



- فازت سميرة حسن محمود جاد الكريم، بالمركز الأول على مستوى محافظة قنا.



- فازت وفاء عبد الحافظ عبد المطلب أحمد، بالمركز الأول على مستوى محافظة الوادى الجديد.



- فازت نوره السعيد عبد العزيز عطا الله، بالمركز الأول على مستوى محافظة الدقهلية.



- فازت تمام محمد عبد اللطيف محمد، بالمركز الأول على مستوى محافظة الفيوم.



- فازت آمال سيد أحمد حسنين، بالمركز الأول على مستوى محافظة أسوان.



- فازت شاذلية محمود عبد اللاه على، بالمركز الأول على مستوى محافظة البحر الأحمر.



- فازت أنعام عبد الرازق هاشم مسلم، بالمركز الأول على مستوى محافظة البحيرة.



- فازت زينب أحمد أحمد مكى، بالمركز الأول على مستوى محافظة الجيزة.





الأم البديلة:



- فازت فاطمة إبراهيم عبده عوض، من محافظة القاهرة، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.



- فازت الراهبة خاريس، وبالميلاد أنجيل جاد الله جورجي محروس، من محافظة قنا، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للأم البديلة لمؤسسات الرعاية "كريمي النسب".



- فازت نعيمة سيد أحمد فرج، من محافظة مطروح، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للأمهات من ذوي الهمم.



- فازت روحية محروس عبد الرحمن حبيب، من محافظة المنوفية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، لابن من ذوي الهمم.





الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة



- فازت وجيهه عبد الجواد عبد العال علام، من محافظة القاهرة، الأم الحاصلة على مشروع "التمكين الاقتصادي" بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.





أمهات الشهداء



- فازت أمال محمد عبد العزيز إبراهيم، أم شهيد للقوات المسلحة من محافظة الشرقية.



- فازت إيمان عبيد محمود عبيد أم شهيد للشرطة من محافظة المنيا.







وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتاعي، إن عدد الأمهات الفائزات علي مستوى الجمهورية 34 أما، فازت وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لمسابقة هذا العام 498 أما من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية، وانطبقت الشروط على 307 أمهات منهن.



وأوضحت القباج أن اختيار الأم المثالية لعام 2021 خضع لعدد من الشروط منها ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء علي 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية (شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر، وأسوان) بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات، أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن، ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



كما كان من بين الشروط الخاصة باختيار الامهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة.



وتضمنت الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر، خصوصا الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.