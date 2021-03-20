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خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

السبت 20/مارس/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، كواليس المفاوضات مع أحمد عبد المقصود المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الصقر السعودي، للانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

وقال المصدر " رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": لا يوجد أي مسئول من اللجنة الثلاثية أو التنفيذية بنادي الزمالك تواصل مع أحمد عبد المقصود حتى الآن، ولكن اللجنة تعلم قصة المفاوضات دون تدخل بشكل مباشر".

وأكد المصدر أن عبد المقصود على صداقة قوية بأحدى الوكلاء القريبين من حازم فتوح وكيل كارتيرون، وبالفعل قام وكيل الفرنسي بعرض الأمر عليه مؤكداً له أنه مدرب ناجح ومن أبناء نادي الزمالك.

وتواصل حازم فتوح بالفعل مع أحمد عبد المقصود يوم الأربعاء الماضي، وأخبره بأن كارتيرون طلب التفاوض معه للتواجد خلال الفترة المقبلة كمدرب مساعد بصفوف الجهاز المعاون للفريق الكروي الأول.

وواصل المصدر حديثه:" حازم فتوح لم يتحدث في أي شئ يخص لاعبي الفريق، ووافق أحمد عبد المقصود على التواجد في الجهاز المعاون لكارتيرون قائلا " الزمالك بيتي وشرفي لي التواجد ، ولكن لدي مباراة هامة أمام الوطني السعودي في دور الـ8، من الممكن التواجد في القاهرة بنهاية الأسبوع".

المفاجأة للجميع، أن عبد المقصود تربطه علاقة قوية بأسامة نبيه، وكان من المتوقع أن يتواصلان مع بعضهما لكن نبيه رفض اجراء أي اتصالا مع أحمد عبد المقصود بعدما علم أن وكيل كارتيرون يتدخل في بعض الأمور الخاصة بالجهاز المعاون.


الأمور في القلعة البيضاء أصبحت على صفيح ساخن، وجماهير الزمالك تهاجم اللجنة الثلاثية وكارتيرون ولاعبي الفريق، فهل تشهد الأيام المقبلة أزمة جديدة بين أسامة نبية وكارتيرون بسبب وكيله؟

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