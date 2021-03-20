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عاجل - قرار جديد من كارتيرون في الزمالك
السبت 20/مارس/2021 - 05:30 م
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقديم موعد تدريب الفريق غدا الأحد ليقام في الحادية عشر صباحا على ملعب النادي.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام بالجزائر.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد خسارته في الجولة الرابعة أمام الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب الليبي حمدو الهوني.
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