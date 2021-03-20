عاجل - قرار جديد من كارتيرون في الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقديم موعد تدريب الفريق غدا الأحد ليقام في الحادية عشر صباحا على ملعب النادي.





ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام بالجزائر.





واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد خسارته في الجولة الرابعة أمام الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب الليبي حمدو الهوني.



