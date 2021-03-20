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كومان يُعلنها: سنواجه واحدًا من أفضل الفرق!

السبت 20/مارس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
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أكد الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، إنه لا يريد "التحدث عن ثنائية" على الرغم من أن فريقه قلص الفارق كثيراً مع أتلتيكو مدريد المتصدر ليصبح أربع نقاط فقط في ترتيب الليجا، وبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا.


وفي مؤتمر صحافي اليوم السبت عشية زيارة ريال سوسييداد في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حذر كومان "هذا يتغير بسرعة شديدة، منذ وقت كان يبدو أنه لا يوجد أي شيء جيد، يجب العمل على كل مباراة على حدة، ما زالنا نبتعد بأربع نقاط ولدينا جدول مباريات صعب للغاية. ما زال الوقت مبكرا على الفوز بأي شيء".

وعن الخصم الذي يواجهه غدا، اعتبر المدرب الهولندي ريال سوسييداد "واحداً من أفضل الفرق في هذه البطولة".

على جانب آخر، أبرز كومان "أهمية أن النادي أصبح له الآن مستقبل ورئيس مثل (جوان) لابورتا"، و"الشعور بالطمأنينة في وجود شخص ليكون وجها للنادي في الداخل والخارج".

وأكد أنه بعد مواجهة ريال سوسييداد، سيتم البدء في العمل مع الإدارة الجديدة لـ"التحدث عن مستقبل هذا الفريق وكذلك عن ضم لاعبين جدد إذا كان هذا ممكناً".

ويحتل برشلونة وصافة الليغا برصيد 59 نقطة بفارق أربع نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ63 نقطة.

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