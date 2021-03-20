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"تحت ستار الزواج العرفي".. التحقيق مع قواد وسيدة لممارسة الدعارة بمقابل مادي

السبت 20/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع رجل وسيدة، لممارستهما الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العرفي، واستقطاب زبائنهما عبر مواقع الإنترنت، بمقابل مادي.

ألقت مباحث الآداب القبض على رجل وسيدة لترويجها ممارسة الأعمال المنافية بمقابل مادى تحت ستار الزواج العرفى عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، صفحة بأحد مواقع التواصل الإجتماعى تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن استعداداه إحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية القائم عليها، وعقب تقنين الإجراءات بدائرة قسم شرطة الطالبية، وتبين أنها (سيدة  ورجل) وبمواجهتها أقرت بقيامها بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى وإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على هواتف محمولة أحدهايحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم.

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