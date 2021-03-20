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بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

السبت 20/مارس/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل الي المستشار النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته للدولة والقوات المسلحة المصرية.


وقال صبري: ظهر المبلغ ضده في إحدى اللقاءات عبر قناة أجنبية ويقوم بالهجوم على الدولة المصرية ومن المعلوم أنه يتبع جمعية حقوقيه مؤيدة لفكر جماعة الإخوان الإرهابية وقد ظهر المبلغ ضده بتلك الفيديوهات يقوم بالعجوم على نظام الحكم في مصر والتعدي علي القوات المسلحة بشكل سافر واتهامه إياه بالتدخل في شئون الدولة ويهاجم رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وذلك من أجل نشر الفوضى في البلاد وزعزعة أمن واستقرار البلاد ونشر الأخبار الكاذبة داخل مؤسسات الدولة من أجل إضعافها والهجوم عليها تحقيقًا لغرض جماعة الإخوان.

وأضاف صبري أن ما يفعله المبلغ ضده من الاستقواء بالخارج ضد الدولة والحكومة مما يكون ما ارتكبه المبلغ ضده يقع تحت قبيل الجرائم الجنائية المعاقب عليها قانونًا

واختتم صبري بلاغه ملتمسا التحقيق في بلاغه واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المبلغ ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة الخيانة العظمي ونشر اخبار كاذبة.

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