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خالد الجندي: ترك النبي لبعض الأمور ليس معناه التحريم (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 05:40 م
رقية جمال
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن استنباط الدليل الشرعي يكون أما بآية أو حديث، مؤكدًا أن الدليل الشرعي غير كافي لإصدار حكم فقهي، والذي يحتاج إلى فهم.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الحديث النبوي بمفرده غير كافي، فقد يكون هناك حديث يختلف موارد معناه، ويختلف إعرابه، ويختلف سياقه، ويختلف تصور الفقيه لسبب ورود الحديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، فقد يرى فقيه أن الحديث خاص، وأخر يريه منسوخ، وثالث يراه أنه خرج مخرج التعليم لا الإلزام.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لديه أسباب كثيرة تدعو للأمر بالشيء أو النهي عنه، وليس بالضرورة أن تكون للحلال والحرام، فقد يمتنع عن شيء لكون تعافه نفسه مثل أكل حيوان الضبع الذي يأكل القانطون في الصحراء، وقد يمتنع عن أكل أموال الصدقة لخصوصية النبوة.

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