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الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري

السبت 20/مارس/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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حصلت" الفجر" على جداول امتحانات (شهر مارس) لصفوف النقل لمراحل التعليم الابتدائي الأزهري والإعدادي والثانوي والشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية والبعوث والعلوم الإسلامية.

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، المؤتمر العلمي لكلية الدراسات الإسلامية للبنين بكفر الشيخ، اليوم السبت، تحت عنوان: «تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة»، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.


وقال الدكتور الضويني إن الله –عز وجل- ختم الرسالات برسالة سيدنا محمد ﷺ، ولما كانت رسالته عامة وخالدة وباقية مع تغير الحياة نفسها؛ كان التجديد بديلا عن تتابع النبوات الذي كان في الأمم السالفة، موضحا أن النبوة قد انتهت بكل عطاءاتها وقيمها إلى المجددين من هذه الأمة، من ورثة الأنبياء من العلماء، الذين يصلحون ما أفسده الناس «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» [فاطر: 32].

وأضاف أنه لما كانت هذه الرسالة الخاتمة تمثل منظومة متكاملة تشمل العقيدة والعبادات والأخلاق، وهي منظومة متماسكة الأجزاء، متفاعلة فيما بينها، فإنه لا يكاد يفهم أي جزء منها إلا من خلال علاقته بهذه الوحدة المتكاملة؛ ولذلك لا يمكن أن نستوعب مبدأ تجديد العلوم والمعارف الإسلامية، إلا في ضوء ذلك الفهم التكاملي، موضحا أن أمتنا وإن كانت تعيش أزمة حقيقية، تعددت أعراضها، وتنوعت آثارها؛ فإن جانبا منها يتعلق بإعمال العقل فيما يستجد في الحياة.

وأوضح وكيل الأزهر أن سنة الله في خلقه مبنية على التطوير والتجديد من غير استغناء عن الأصول، فمفتاح التجديد في الفكر الإسلامي هو فهم الإسلام من ينابيعه الصافية فهما سليما خالصا من الشوائب، بعيدا عن تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، مع اعتبار لمعطيات الواقع في كل مجالات الحياة، مبينا أن الفكر الإسلامي لديه القدرة الخلاقة على البعث والإحياء والتجدد؛ فهو فكر قادر على أن يجدد نفسه داخليا، وأن يجدد الواقع من حوله خارجيا؛ لأنه فكر يجاري السنن الإلهية في الكون.
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري
الفجر تنفرد بنشر جداول امتحانات شهر مارس للتعليم الأزهري

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