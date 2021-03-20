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فوز المنيا وقنا والالمنيوم وكيما وتعادل الدخان بالقسم الثاني
السبت 20/مارس/2021 - 05:47 م
رأفت أمين
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أسفرت نتائج مباريات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد عن تعادل الشرقية للدخان مع الإعلاميين بدون أهداف .
وحقق فريق المنيا فوزا مهما على فريق طهطا بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم المنيا بهدف أحمد عصام
في الدقيقة 40 وتعادل محمود كامل لطهطا في الدقيقة الأخيرة من نفس الشوط .
وإهدر مدحت رمضان لاعب شبان قنا ركلة جزاء في الشوط الثاني.
وتغلب فريق الألومنيوم على فريق ديروط بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق ديروط بهدف نظيف سجله مروان شاهين في الدقيقة 23 وتعادل محمود عطيطو من ركلة جزاء في الدقيقة 18 واضاف إبراهيم سعيد الهدف الثاني.
وفاز فريق كيما اسوان على فريق تليفونات بني سويف بهدف دون رد سجله عبد الحفيظ بنى في الشوط الأول .
وفاز بترول أسيوط على سوهاج بهدف دون رد سجله على الفرلاجى في الشوط الأول.
وتغلب مركز شباب سمسطا على حساب الفيوم بهدفين مقابل هدف ، حيث الفيوم بهدف في الشوط الأول عن طريق كريم الشافعي من ركلة جزاء في الدقيقة 20.
وفاز نادي قنا على أسمنت أسيوط بثلاثية نظيفة سجلها كمارا في الدقيقة 22 من الشوط الثاني وأدرك عبدالله دومنيك الهدف الثاني في الدقيقة 30 ومحمد اسماعيل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء .
ترتيب المجموعة الثانية
1- الشرقية للدخان 40 نقطة
2- المنيا 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- بنى سويف 32 نقطة
5- ديروط 28 نقطة
6- الإعلاميين 27 نقطة
7- سوهاج 24 نقطة
8- قنا 24 نقطة
9- الفيوم 21 نقطة
10- البترول 21 نقطة
11- شبان قنا 20 نقطة
12- شباب سمسطا 18 نقطة
13- تليفونات بني سويف 17نقطة
14- كيما اسوان 17 نقطة
15- طهطا 12 نقطة
16- أسمنت أسيوط 11 نقطة
وحقق فريق المنيا فوزا مهما على فريق طهطا بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم المنيا بهدف أحمد عصام
في الدقيقة 40 وتعادل محمود كامل لطهطا في الدقيقة الأخيرة من نفس الشوط .
وفي الشوط الثاني أضاف محمد كارم الهدف الثاني في الدقيقة 25 .
وتغلب فريق بنى سويف على فريق شبان قنا بهدفين مقابل هدف تقدم معتز محروس بالهدف الاول من ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الشوط الثاني واضاف بلال زكريا الهدف الثاني في الدقيقة 35 وأدرك عمرو السعدني هدف شبان قنا في الدقيقة 38 .
وإهدر مدحت رمضان لاعب شبان قنا ركلة جزاء في الشوط الثاني.
وتغلب فريق الألومنيوم على فريق ديروط بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق ديروط بهدف نظيف سجله مروان شاهين في الدقيقة 23 وتعادل محمود عطيطو من ركلة جزاء في الدقيقة 18 واضاف إبراهيم سعيد الهدف الثاني.
وفاز فريق كيما اسوان على فريق تليفونات بني سويف بهدف دون رد سجله عبد الحفيظ بنى في الشوط الأول .
وفاز بترول أسيوط على سوهاج بهدف دون رد سجله على الفرلاجى في الشوط الأول.
وتغلب مركز شباب سمسطا على حساب الفيوم بهدفين مقابل هدف ، حيث الفيوم بهدف في الشوط الأول عن طريق كريم الشافعي من ركلة جزاء في الدقيقة 20.
وفي الشوط الثاني تعادل يوسف جارا لسمسطا في الشوط الثاني/ واضاف محمد عبد السميع الهدف الثاني في الدقيقة 43 من الشوط الثاني.
وفاز نادي قنا على أسمنت أسيوط بثلاثية نظيفة سجلها كمارا في الدقيقة 22 من الشوط الثاني وأدرك عبدالله دومنيك الهدف الثاني في الدقيقة 30 ومحمد اسماعيل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء .
ترتيب المجموعة الثانية
1- الشرقية للدخان 40 نقطة
2- المنيا 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- بنى سويف 32 نقطة
5- ديروط 28 نقطة
6- الإعلاميين 27 نقطة
7- سوهاج 24 نقطة
8- قنا 24 نقطة
9- الفيوم 21 نقطة
10- البترول 21 نقطة
11- شبان قنا 20 نقطة
12- شباب سمسطا 18 نقطة
13- تليفونات بني سويف 17نقطة
14- كيما اسوان 17 نقطة
15- طهطا 12 نقطة
16- أسمنت أسيوط 11 نقطة
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