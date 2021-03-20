بالتزامن مع وصول جرعات جديدة.. كيف يعمل لقاح كورونا؟

تواصل الدولة المصرية جهودها فى مواجهة جائحة كورونا، التى بدأت فى مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من عام 2020 الماضى، ثم سرعان ما انتشرت فى مختلف دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.



فمنذ ظهور حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة إجراءات عدة، للحد من انتشار المرض، ومنع انتقاله من شخص لآخر، وكان فى مقدمتها إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، وفرض غرامات على كل من يخالف القرار أو يمتنع عن ارتداء الكمامة، بجانب إجراءات أخرى تضمن عدم إقامة التجمعات منعا للزحام، كتحديد نسب الإشغال للفنادق وقاعات الأفراح والمطاعم والكافيهات، ومنع إقامة سرادقات العزاء سواء فى الشوارع أو فى دور المناسبات، وغيرها.



ولم يتوقف دور الحكومة عند هذا الحد، وإنما استعدت وزارة الصحة والسكان بمستشفيات عدة لعزل الحالات المصابة، وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى، المصابة بأعراض خفيفة، والتى تقرر عزلها فى المنزل وليس المستشفى، لإفساح المستشفيات لتلقى الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، بجانب العمل على توفير جرعات من لقاحات كورونا المختلفة، فور الإعلان عنها وإقرارها من منظمة الصحة العالمية، حيث تم البدء فى حملة لتطعيم الأطقم الطبية، ثم بدأت وزارة الصحة والسكان حملة أخرى لتطعيم الحالات المستحقة للقاح، من المرضى وكبار السن، على أن تستمر الحملات فى تطعيم المواطنين والمقيمين على 3 مراحل تضمن حصول كل الفئات على اللقاح، وبالتالى رفع المناعة المجتمعية ضد المرض، ومن ثم تسهل عملية القضاء عليه.



وبالتزامن مع وصول جرعات جديدة من لقاح كورونا إلى مصر، يتساءل البعض عن كيفية عمل اللقاح عند التطعيم به، وهو ما ترصده "الفجر" فيما يلى من سطور:



عندما يخترق جسم الإنسان عامل مسبب للمرض الجديد (فيروس أو بكتيريا)، يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة تجاهه فتقضى عليه.



تحتوى اللقاحات على أجزاء من الفيروس تم إضعافها أو تعطيلها (فيروس ميت)، مما يؤدى إلى حدوث استجابة مناعية داخل الجسم، وتلك اللقاحات لن تسبب المرض للشخص الذى يتلقى الجرعة، ولكنها ستدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس أو البكتيريا.







300 ألف جرعة جديدة ن لقاح سينوفارم



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولى.



وأوضحت وارة الصحة والسكان، فى بيان، أن تلك الشحنة هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة، وضمن تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف البيان أن تلك الشحنات ستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.



وتابع البيان أن تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين يتم من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقى اللقاح (www.egcovac.mohp.gov.eg)، لافتًا إلى تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكترونى للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.



وأشار البيان إلى أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.