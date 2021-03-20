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سعيدة رزق: مكنتش متوقعة أبقى الأم المثالية.. وهقابل رئيس الجمهورية بكرة (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 05:57 م
رقية جمال
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قالت سعيدة رزق عبد السلام، الحاصلة على المركز الثاني بجائزة الأم المثالية بمحافظة كفر الشيخ، إنها لم تكن تتخيل أن يتم حصولها على المركز الثاني، معقبة: "مكنتش متوقعة أقابل وزيرة الضمان الاجتماعي، وأني بكرة أقابل سيادة الرئيس".

وأضافت "سعيدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنها كانت تعلم أن اسمها موجود بالمسابقة، ومديرة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة التضامن تحدثت معها هاتفيًا، وطلبت منها صور شخصية لها وتوضيح قصة كفاحها.

وتابعت الحاصلة على المركز الثاني بجائزة الأم المثالية،: "حسيت أني رجعت لورا وبقي عمري 14 سنة".

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