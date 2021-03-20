ياسر إدريس يعلن عودة سباق النيل الدولي في مؤتمر صحفي بأسوان

أعلن المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام الملتقى الدولي للرياضة و السباحة بجامعة أسوان اليوم عودة سباق النيل الدولي للسباحة، وذلك في حضور وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وأمير عبد الجواد أمين صندوق الاتحاد والمهندس أدهم دهب رئيس فرع أتحاد السباحة بالصعيد والدكتور محمد دسوقي رئيس جهاز العاب الماء بالاتحاد المصري للسباحه وحسين عامر المدير الفني للمياة المفتوحه،





كما أعلن المهندس ياسر إدريس إقامة سباق النيل الدولي للسباحة في أسوان في السادس من أكتوبر القادم بعد توقف دام قرابة الربع قرن وذلك في إطار مبادرة الرئيس السيسي "الرياضة أمن قومي" تأكيدا لريادة مصر على الصعيدين الإفريقي والدولي وأكد ياسر ادريس أنه سوف يتم دعوه الدول الأفريقية دعوة كاملة بالاستضافة كامله علي نفقه الاتحاد المصري للسباحه وخاصه دول حوض وادي النيل





وقد وعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بالدعم الكامل لسباق النيل الدولي.