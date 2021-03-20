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انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

السبت 20/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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حسم نادي برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا، مصير واحد من نجوم الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة بشكل نهائي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن البرازيلي فيليب كوتينيو كان قد انتقل من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة في يناير  2018 مقابل مبلغ ثابت وهو 120 مليون يورو  بالإضافة إلى متغيرات تبلغ قيمتها 40 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة الإسباني قرر الاستغناء عن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن قرار برشلونة يعود لأسباب اقتصادية أكثر من كونها رياضية، حيث لا يريد البرسا دفع مبلغ 20 مليون يورو إلى ليفربول إذا شارك النجم البرازيلي مع النادي الكتالوني في 10 مباريات أخرى.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن عقد كوتينيو يتضمن العديد من المتغيرات، منها دفع 5 ملايين يورو إذا لعب 25 مباراة مع برشلونة و20 مليونًا إذا لعب 100 مباراة  و10 ملايين إذا تأهل برشلونة لدوري أبطال أوروبا في أول موسمين بالإضافة إلى 5 ملايين إذا فاز برشلونة بالبطولة الأوروبية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة دفع بالفعل 15 مليون يورو إلى ليفربول من إجمالي المتغيرات ولدى كوتينيو الآن 90 مباراة بقميص النادي الكتالوني وإذا واصل اللعب في البرسا سيضع النادي في ورطة اقتصادية.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يمانع أن يكون رحيل كوتينيو في الصيف المقبل على سبيل الإعارة أو البيع بشكل نهائي.

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