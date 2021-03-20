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صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

السبت 20/مارس/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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رحب مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، بفكرة رحيل أحمد سيد زيزو، جناح الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد تراجع مستوى الاعب.

رحيل أحمد السيد زيزو عن الزمالك

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن مسؤولي  اللجنة التي تدير القلعة البيضاء، أكدوا أن الأبيض ل يقف على أي لاعب، وأي لاعب يرغب في الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل حتى ولو للأهلي فيسمحوا له.

وتابع المصدر أن مسؤولي الزمالك غاضبون من الطريقة التي يؤدي بها أحمد السيد زيزو مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة الأخيرة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، يروا أن زيزو يستخدم سياسة لي الذراع ولكنهم لم ولن يرضخوا لأي ضغوط مهما كانت قيمته الفنية.

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زيزو دوري ابطال افريقيا الزمالك الاهلي

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