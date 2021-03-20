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"ترحيل المخالفين" .. تقرير يوضح القرارات الصادرة من السلطات التركية لتقييد الإخوان الإرهابين

السبت 20/مارس/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
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بعد مطالبة تركيا قنوات الإخوان التي تبث من إسطنبول بالتوقف عن استهداف مصر والخليج ووقف برامجها السياسية، نقلت قناة "العربية" عن مصادر، توجهاً تركياً لوقف إنشاء أي أحزاب سياسية إخوانية داخل تركيا.

 

وقالت المصادر إن "أنقرة أبلغت قيادات الإخوان بضرورة الالتزام بالقرار لتجنب الترحيل"، مشيرة إلى أن النشاط الإعلامي لقنوات الإخوان بتركيا سيكون مشروطاً وبتصريح.

 

 

 

وأوضحت المصادر أن تركيا جمدت من جهة أخرى تجنيس مؤسس "حسم" الإخوانية، علاء سماحي.

 

 

 

 

 

وجاء ذلك بعد قرار السلطات التركية بإيقاف البرامج السياسية في فضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول وهي وطن، والشرق، ومكملين، مضيفة أن تركيا اتفقت مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل إلى وقف البث نهائياً وترحيل المخالفين.

 

 

 

 

 

وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من تأكيد مصر رداً على مطالب مسؤولين أتراك بالتقارب، أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب "أفعالاً" لا أقوالاً.

 

 

 

 

 

وفي انتظار الرد الرسمي من القاهرة على القرار أعرب وزير الإعلام المصري أسامة هيكل اليوم، عن ترحيبه بقرار الحكومة التركية بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلاميةن والتوقف عن مهاجمة القاهرة.

 

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