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عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

السبت 20/مارس/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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خاض الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تدريبات قوية رفقة الريدز، داخل الصالة الرياضية في النادي، استعدادًا للفترة المقبلة، و ذلك في ظل توقف الدوري الإنجليزي بسبب فترة التوقف الدولي.

وقام الحساب الرسمي لنادي ليفربول بنشر صورة لنجم منتخب مصر أثناء أداءه تدريبات على ارتفاع ما يقرب من 3 أمتار داخل الصالة الرياضية في ناديه، وظهر على اللاعب الحماس والتركيز للحفاظ على مستواه بالفترة القادمة.

وعلق حساب نادي ليفربول على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على صورة محمد صلاح: " الأمر بسيط، لا يوجد شيء لا يستطيع صلاح القيام به !".

ويأتي ذلك ردًا على الصور التي نشرها سيرجيو رامسو قائد ريال مدريد، وذلك قبل مباراتهم المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد محمد صلاح للانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

 
عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس
عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

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