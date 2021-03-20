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توفى نجلها وتخلى عنها أهلها.. نجاح عبد المجيد أم مثالية تحدت قسوة الزمن (صور)

السبت 20/مارس/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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"ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم" هكذا عبر الكاتب الكبير وليم شكسبير فى وصفة عن الام ليرد عليه نابليون بونابرت قائلا: "الأم التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها" ولكن تلك الكلمات لم تستطيع ان تصف العظمة التى قامت بها نجاح عبد المجيد ابنة مركز ملوى بمحافظة المنيا التى حصلت على جائزة الأم المثالية عن محافظة المنيا.

نجاح عبد المجيد تلك المرأة الستينية التي أكرمها الله بالزواج فى رباعيات شبابها وانجبت طفلين ولكن بعد ثمانية أعوام من الزواج تزوج عليها زوجها واضطرت إلى الذهاب إلى بيت أهلها ولكن بسبب كبر سن الجدة التى لم تقوى على الاعتناء برعاية أحفادها فتوفي الابن الأصغر للأم في عمر سنة ونصف نتيجة إنسكاب ماء مغلي عليه بسبب انشغال الأم بالعمل من أجل توفير احتياجات الأم.

وعادت بعدها إلى الزوج الذي أرغمها على الطلاق وأمام كل هذا طلب اهلها ان تترك نجلها الى والده ولكنها رفضت بشدة اضطرت الى التوجه إلى محكمة الأسر التي حكمت على زوجها بتوفير إيجار غرفة بمنزل مشترك مقابل 18 جنيها شهريا.

ومع ظروف الحياة القاسية التى سيطرت على حياة الأم اضطرت إلى العمل فى مهنة حياكة الملابس وتربية الطيور من أجل بيعها لتربية نجلها ولكن أكرمها الله بعد سنوات من الكفاح مع نجلها مابين تشجعية والصرف علية لدرجة انها كانت تذهب معه إلى المدرسة حتى حصل نجلها على الماجستير ويحضر الدكتوراه وهو حاليا يعمل وكيلا للنيابة.

ورغم إصابة نجاح عبد المجيد بأمراض القلب والضغط وقصور في الشريان التاجي وانسداده كامل بالشريان الأيمن حتى أصبحت تعيش على أنبوبة التنفس الصناعى ولكن مازالت السعادة تسيطر عليها كما حقق نجلها نجاح فى الحياة.
توفى نجلها وتخلى عنها أهلها.. نجاح عبد المجيد أم مثالية تحدت قسوة الزمن (صور)
توفى نجلها وتخلى عنها أهلها.. نجاح عبد المجيد أم مثالية تحدت قسوة الزمن (صور)
توفى نجلها وتخلى عنها أهلها.. نجاح عبد المجيد أم مثالية تحدت قسوة الزمن (صور)
توفى نجلها وتخلى عنها أهلها.. نجاح عبد المجيد أم مثالية تحدت قسوة الزمن (صور)
توفى نجلها وتخلى عنها أهلها.. نجاح عبد المجيد أم مثالية تحدت قسوة الزمن (صور)
توفى نجلها وتخلى عنها أهلها.. نجاح عبد المجيد أم مثالية تحدت قسوة الزمن (صور)
توفى نجلها وتخلى عنها أهلها.. نجاح عبد المجيد أم مثالية تحدت قسوة الزمن (صور)
توفى نجلها وتخلى عنها أهلها.. نجاح عبد المجيد أم مثالية تحدت قسوة الزمن (صور)
توفى نجلها وتخلى عنها أهلها.. نجاح عبد المجيد أم مثالية تحدت قسوة الزمن (صور)
توفى نجلها وتخلى عنها أهلها.. نجاح عبد المجيد أم مثالية تحدت قسوة الزمن (صور)

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