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بمناسبة عيد الأم.. جورج وسوف يطرح "يمّايا"

السبت 20/مارس/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أهدى الفنان جورج وسوف أغنيته الجديدة "يمّايا"، لروح والدته الراحلة ولجميع الأمهات، وذلك احتفالًا بعيد الأم الذي يوافق غدًا الأحد 21 مارس، وطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

وكتب جورج تغريدة، عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، كاتبًا: "إهداء لروح أمي وإلى كل الأمهات، يمكنكم الآن الاستماع إلى أغنية يمّايا على قناتي الرسمية على يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "قلبي من كتر اللي فيه يمّايا، نفسه يهرب بيكي من جوايا.. نفسه يعمل كل حاجة تكون عشانك.. جزء من جزء اتعمل ويايا.. حيلي انحنى وأبوس ايديكي.. ده الكريم لو حبني يكرمني بيكي.. اسمحيلي انحني وأبوس ايديكي.. ده الكريم لو حبني يكرمني بيكي".

والأغنية "يمّايا" من كلمات دسوقي عبد الحافظ، وألحان شاكر الموجي، توزيع طوني سابا.

وسبق تعاقد الفنان جورج وسوف مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" على إنتاج عمل فني موسيقي جديد باللهجة المصرية.

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