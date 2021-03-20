المدينة يفوز علي الاقصر ويقترب من حسم تأهله للقسم الثاني

انتهت قبل قليل منافسات الجولة ال18 للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.



واسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق نادي المدينة المنورة، علي فريق نادي الاقصر، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب نادي الاقصر، ليرفع فريق المدينة المنورة للنقطة44 متصدر جدول ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد الاقصر عند 32 نقطة بالمركز الرابع.



فيما نجح فريق النصر للتعدين في تحقيق فوز صعب علي فريق مركز شباب الزهراء، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاول، ليرفع التعدين رصيده للنقطة 37 بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزهراء عند 19نقطة بالمركز التاسع.



ونجح فريق مركز شباب ادفو في تحقيق الفوز علي نظيره فريق ابو الريش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول، ليرفع شباب ادفو رصيده للنقطة27 فيما تجمد رصيد ابو الريش عند 21 نقطة.



فيما فصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة وادي النيل امام نظيره فريق نادي التحرير، التي جمعت الفريقين بملعب الاول، ليرفع وادي النيل رصيده للنقطة 17 فيما يرفع التحرير رصيده للنقطة38 بالمركز الثاني.



وفاز فريق شبان مسلمين اسنا علي نظيره فريق نادي قوص بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول، ليرفع شبان اسنا رصيده للنقطة 23 فيما تجمد رصيد قوص عند 22 نقطة.



واختتمت مواجهات الجولة بمباراة فريق الهلال امام جمهورية دراو، والتي انتهت بفوز فريق الهلال علي نظيره فريق دراو بهدفين مقابل هدف، ليرفع الهلال رصيده للنقطة 10 فيما تجمد رصيد دراو عند 9نقاط



الترتيب

1_المدينة المنورة 44 نقطة

2_التحرير38 نقطة

3_التعدين 37 نقطة

4_الاقصر 32 نقطة

5_شباب ادفو27 نقطة

6_شبان اسنا23 نقطة

7_قوص 22 نقطة

8_ابو الريش 21 نقطة

9_شباب الزهراء 19 نقطة

10_وادي النيل 17 نقطة

11_الهلال 10 نقاط

12_دراو 9 نقاط