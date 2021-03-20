Advertisements

تركيا تستمر في الضغط على قنوات الإخوانية الإرهابية

السبت 20/مارس/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت مصادر في قنوات إخوانية (مكملين والشرق ووطن)، التي تبث من تركيا أن حكومة أنقرة أصدرت تعليمات لهذه القنوات بضبط سياسياتها التحريرية فيما يتعلق بالشأن المصري، بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط الصادرة السبت.

 

 

 

وقالت المصادر في القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية إنه "صدرت تعليمات من الحكومة التركية لها، بضرورة تغيير السياسة التحريرية لهذه القنوات بما يتناسب مع ميثاق الشرف الصحافي والإعلامي، ووقف حملات التحريض والسباب، مع تحذير من إغلاق القنوات التي لا تلتزم، وترحيل الإعلاميين الذين لا يتجاوبون مع قواعد العمل الجديدة".

 

 

 

وكان موقع "تركيا الآن" قد نقل عن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله إن السلطات في بلاده طلبت من قنوات الإخوان الفضائية التي تبث من أنقرة، ضبط اللهجة التحريرية بما يتوافق مع الضوابط الصحفية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالشأن المصري.

 

 

 

وأكد مستشار الرئيس التركي، عناصر الإخوان المقيمين في تركيا، عدم وجود أي نية لدى النظام بشأن تسليم أي عنصر من جماعة الإخوان إلى السلطات المصرية.

 

 

 

يأتي موقف أنقرة عقب تصريحات من مسؤولين أتراك على رأسهم الرئيس رجب طيب اردوغان عن وجود اتصالات على المستوى الاستخباراتي والدبلوماسي والاقتصادي مع مصر.

 

 

 

 

 

غير أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إنه "لا توجد علاقات مع تركيا خارج القنوات الطبيعية"، وأضاف شكري:"إذا ما وجدنا أن هناك تغييراً في السياسة التركية تجاه مصر، وعدم تدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقاً للعلاقات الطبيعية".

 

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ أقل من ساعة

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

06:01 م

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

05:21 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار