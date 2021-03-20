Advertisements

برعاية وزير الشباب ومحافظ أسوان.. تدشين قافلة خير بلدنا بمركز شباب دراو

السبت 20/مارس/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements

في إطار الزيارة الميدانية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والتي يرافقه خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تفقدا الوزير والمحافظ فعاليات قافلة خير بلدنا بمركز شباب مدينة دراو حيث قام الوزير والمحافظ بتوزيع قسائم أجهزة كهربائية لتجهيز 20 عروسة، وأيضًا شنط غذائية، وكذا مشاريع متناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية، علاوة على تكريم حافظى القرآن الكريم، بجانب تنظيم قافلة طبية تضم 5 تخصصات للكشف والعلاج لأهالى مدينة وقرى مركز دراو،


وقد حضر فاعليات القافلة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشريف السيد الأدريسي رئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة بمصر والعالم العربي.
برعاية وزير الشباب ومحافظ أسوان.. تدشين قافلة خير بلدنا بمركز شباب دراو
برعاية وزير الشباب ومحافظ أسوان.. تدشين قافلة خير بلدنا بمركز شباب دراو
برعاية وزير الشباب ومحافظ أسوان.. تدشين قافلة خير بلدنا بمركز شباب دراو
برعاية وزير الشباب ومحافظ أسوان.. تدشين قافلة خير بلدنا بمركز شباب دراو
برعاية وزير الشباب ومحافظ أسوان.. تدشين قافلة خير بلدنا بمركز شباب دراو
برعاية وزير الشباب ومحافظ أسوان.. تدشين قافلة خير بلدنا بمركز شباب دراو

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ يوم

عاجل.. أسباب غياب سيرجيو راموس عن مواجهة سيلتا فيجو

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 18 ساعة

ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 20 ساعة

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 8 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

06:01 م

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

05:21 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار