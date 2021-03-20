برعاية وزير الشباب ومحافظ أسوان.. تدشين قافلة خير بلدنا بمركز شباب دراو



في إطار الزيارة الميدانية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والتي يرافقه خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تفقدا الوزير والمحافظ فعاليات قافلة خير بلدنا بمركز شباب مدينة دراو حيث قام الوزير والمحافظ بتوزيع قسائم أجهزة كهربائية لتجهيز 20 عروسة، وأيضًا شنط غذائية، وكذا مشاريع متناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية، علاوة على تكريم حافظى القرآن الكريم، بجانب تنظيم قافلة طبية تضم 5 تخصصات للكشف والعلاج لأهالى مدينة وقرى مركز دراو،





وقد حضر فاعليات القافلة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشريف السيد الأدريسي رئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة بمصر والعالم العربي.