ختام دورة صقل وتصنيف الحكام والمدربين للكاراتية التقليدي

اختتمت اليوم السبت فاعليات دورة صقل وتصنيف وترقي المدربين والحكام والمختبرين التي نظمها مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدى برئاسة المستشار رامي المكاوي، وبإشراف اللجنة الفنيه العليا بالاتحاد والتي استمرت لمدة 3 أيام في الفترة من ١٨ إلي ٢٠ مارس الجاري بدار الهئية الهندسية، وشهدت مشاركة أكثر من 100 حكم ومدرب من مختلف محافظات مصر، تحت إشراف الجهاز الإدارى لاتحاد الكاراتية التقليدي بقيادة اللواء جمال الطحلاوى المدير التنفيذي والاستاذ علي صبحى المدير المالي ومحمد بدر المدير الإدارى.

وبدأت الدورة بمحاضرات في طرق تدريب "الكاتا" وأشرف عليها دكتور أيمن يونس ثم محاضرة عن قانون تحكيم "الآيبون شوبو" لسنسي إسلام عثمان، ومحاضرات للمختبرين عن برامج كاتا الاختبارات والكوجو كوميتيه يشرف عليها سنسي محمود القصراوى، وكذلك محاضرة عن المستحداثات في قانون التحكيم الدولي لسنسى إبراهيم المصرى واختتم اليوم الأول بالمحاضرات النظرية في الإصابات والإسعافات الأوليه وتطبيقات علم التدريب الرياضي.

أما اليوم الثانى فشهد محاضرة عن "الكاتا المتقدمة" لسنسي شريف عبد النبي، وايضا محاضرة تحكيم كوجو كوميتيه للاطفال للسنسي عبدالله الشونى تليها محاضرة عن الكيهون في برامج اختبارات الكيو لدكتور محمد فوزى ومحاضرة عن تحكيم "الانبو" لسنسي سيد الديب وطرق تدريب الايبون شوبو لسنسي عبد الفتاح حسن واختتم اليوم الثانى بمحاضرة عن التغذيه الرياضيين .

وفي اليوم الختامي تمت محاضرة للكاتا القاها سنسي أشرف سمير، ومحاضرة تحكيم كوجو كوميتيه كبار والكوميتيه في برامج اختبارات الكيو ثم محاضرة عن تحكيم "الآيبون شوبو" وأخر محاضرات الدورة عن طرق تدريب "الانبو" لدكتور محمد فوزى ثم اختبارات الترقي والتصنيف.





ويستعد الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسة رامي المكاوي لتنظيم بطولة كأس مصر خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل لجميع الأعمار السنية.