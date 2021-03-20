رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة الصور المنتشرة لـ حورية فرغلي بعد العملية



أوضحت الفنانة رانيا محمود ياسين، حقيقة الصور المنتشرة للفنانة حورية فرغلي التي تداولتها بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي وتصدرت تريند مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بسببها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين،، صورة للفنانة حورية فرغلي التي تم تداولها مؤخرا، وعلقت على الصورة قائلة: "مساء الفل.. علي فكره الصورة المتداولة علي بعض الصفحات لحورية فرغلي علي أنها بعد العملية دي صوره قديمة وحاليا حورية هتجري عملية يوم الأربعاء، دي العملية الثالثة وبعدها عملية كمان وان شاء الله ترجع بألف سلامة"



وأضافت "ياسين": "ودي رسالة أمنتني ابلاغها لان أكاونتس بتاعتها علي السوشيال ميديا اتعمل هكر من فترخ، تحياتي للجميع ودعاء لها بالشفاء العاجل"



ف سياق متصل، تصدرت الفنانة حورية فرغلي منذ صباح اليوم-عقب تعافيها من عمليتها الجراحية الثانية- تريند محرك البحث "جوجل"، كما حرصت لطمئنت جمهورها علي صحتها الجيدة ولكنها موضوعة حتي الآن علي جهاز الأكسجين لتتمكن من التنفس، وذلك بعد وصفها للعملية الثانية لها بأنها كانت مؤلمة الي حد كبير.





