Advertisements

رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة الصور المنتشرة لـ حورية فرغلي بعد العملية

السبت 20/مارس/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

أوضحت الفنانة رانيا محمود ياسين، حقيقة الصور المنتشرة للفنانة حورية فرغلي التي تداولتها بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي وتصدرت تريند مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بسببها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين،، صورة للفنانة حورية فرغلي التي تم تداولها مؤخرا، وعلقت على الصورة قائلة: "مساء الفل.. علي فكره الصورة المتداولة علي بعض الصفحات لحورية فرغلي علي أنها بعد العملية دي صوره قديمة وحاليا حورية هتجري عملية يوم الأربعاء، دي العملية الثالثة وبعدها عملية كمان وان شاء الله ترجع بألف سلامة"

وأضافت "ياسين": "ودي رسالة أمنتني ابلاغها لان أكاونتس بتاعتها علي السوشيال ميديا اتعمل هكر من فترخ، تحياتي للجميع ودعاء لها بالشفاء العاجل"

ف سياق متصل، تصدرت الفنانة حورية فرغلي منذ صباح اليوم-عقب تعافيها من عمليتها الجراحية الثانية- تريند محرك البحث "جوجل"، كما حرصت لطمئنت جمهورها علي صحتها الجيدة ولكنها موضوعة حتي الآن علي جهاز الأكسجين لتتمكن من التنفس، وذلك بعد وصفها للعملية الثانية لها بأنها كانت مؤلمة الي حد كبير.


رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة الصور المنتشرة لـ حورية فرغلي بعد العملية
رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة الصور المنتشرة لـ حورية فرغلي بعد العملية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رانيا محمود ياسين حورية فرغلي

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. الفجر ينفرد بضيوف برنامج "رامز جلال" من نجوم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 21 ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

"مملكة ابليس" تريند على جوجل مع بدء عرض المسلسل

ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل

عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

حورية فرغلي تنعى الراحل محمود ياسين

"كل الناس اتخلت عني".. تصريحات صادمة لحورية فرغلي

حقيقة الصورة المتداولة لحورية فرغلي داخل غرفة العمليات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

07:00 م

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

06:01 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار